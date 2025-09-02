Сбито почти полсотни дронов. В Воздушных силах раскрыли детали дневной атаки РФ

По данным Воздушных сил, враг запускал дроны с северного направления. Всего было 53 ударных дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Большинство дронов летело в сторону Киева.

"По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА", - уточнили военные.

Они также обратили внимание, что российская атака продолжается. По состоянию на 16:00 в небе над Черниговской и Сумской областями заметили новые группы российских дронов.