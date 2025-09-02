RU

Сбито почти полсотни дронов. В Воздушных силах раскрыли детали дневной атаки РФ

Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты после атаки в ночь на 2 сентября повторно запускали по Украине ударные дроны. Они применили более 50 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, враг запускал дроны с северного направления. Всего было 53 ударных дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Большинство дронов летело в сторону Киева. 

"По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА", - уточнили военные. 

Они также обратили внимание, что российская атака продолжается. По состоянию на 16:00 в небе над Черниговской и Сумской областями заметили новые группы российских дронов.

Дневная атака

Напомним, сегодня, 2 сентября, утром в Киеве объявили воздушную тревогу. В направлении столицы летели российские ударные дроны.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева работают противовоздушные силы.

Уже днем стало известно, что на одной из центральных улиц в Голосеевском районе были обнаружены обломки российского беспилотника.

