Збито майже півсотні дронів. У Повітряних силах розкрили деталі денної атаки РФ

За даними Повітряних сил, ворог запускав дрони з північного напрямку. Загалом було 53 ударних дрони типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість дронів летіла в бік Києва.

"Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/пригнічено 48 ворожих БпЛА", - уточнили військові.

Вони також звернули увагу, що російська атака триває. Станом на 16:00 у небі над Чернігівською та Сумською областями помітили нові групи російських дронів.