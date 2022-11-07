ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины определилась с ареной на домашние матчи Кубка Дэвиса

Новина українською →
Лешно, Понедельник 07 ноября 2022 14:59
Сборная Украины определилась с ареной на домашние матчи Кубка Дэвиса Фото: Украинские теннисисты будут конкурировать с Ливаном (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Федерация тенниса Украины выбрала место проведения грядущих домашних матчей Кубка Дэвиса. Из-за полномасштабного вторжения РФ украинские теннисисты сыграют за пределами родины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост организации в Facebook.

Сборная Украины примет Ливан в Польше. Матчи пройдут в Теннисном клубе Лешно (Великопольское воеводство).

После поражения венграм в сентябре украинские теннисисты сразятся за сохранение прописки в Первой мировой группе. Поединки против ливанцев состоятся 3-4 февраля. Украинская команда второй раз подряд вынуждена играть на нейтральном корте. Предыдущие матчи "сине-желтые" провели в Вильнюсе.

Сборная Ливана завоевала право на матч за повышение в классе после победы над Монако (3:2). В мировом рейтинге мужских команд ливанцы в данный момент занимают 43-е место. Ранее ливанцы ни разу не противостояли сборной Украины.

Накануне Людмила Киченок зачехлила ракетку на Итоговом турнире WTA. В парном разряде она вместе с Еленой Остапенко из Латвии прекратила выступления на стадии 1/2 финала.

К слову, ранее определились все участники Итогового турнира среди мужчин-профессионалов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Теннис
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ