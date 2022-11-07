Людмила Киченок в паре с латышкой вылетела в полуфинале Итогового турнира WTA
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко проиграла матч 1/2 финала WTA Finals в парном разряде чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
WTA Finals, парный разряд, 1/2 финала
Крейчикова/Синякова – Л. Киченок/Остапенко – 2:0 (7:6, 6:2)
Стартовое давление чешской пары позволило им уверенно повести с двумя брейками (5:2). Казалось, что борьба в первом сете завершена. Но украинско-латвийский дуэт сумел навязать конкуренцию.
Киченок с Остапенко не только сумели сравнять счет, но и вышли вперед (6:5). Крейчикоа и Синякова ответили своей удачной подачей и перевели партию в тай-брейк. Там драмы было не меньше – лидеры менялись, но чешки с третьей попытки все же реализовали сет-пойнт.
После более чем 1-часовой первой партии зрители надеялись на интригу и во второй. Но этого не произошло. Чешский дуэт повел 3:0 с брейком, а затем не подпустил украинку с латышкой слишком близко. Всего за 33 минуты Крейчикова с Синяковой закрыли сет, а с ним и матч, получив путевку в финал.
В то же время Киченок и Остапенко завершили выступления в четверке лучших Итогового турнира. Правда, баланс встреч оказался отрицательным. Они выиграли всего 1 матч на групповом турнире, а еще три, в том числе и полуфинал, проиграли.
К слову, ранее определились все участники Итогового турнира среди мужчин-профессионалов.
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