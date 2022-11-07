Збірна України визначилася з ареною на домашні матчі Кубка Девіса
Федерація тенісу України обрала місце проведення прийдешніх домашніх матчів Кубка Девіса. Через повномасштабне вторгнення РФ українські тенісисти зіграють за межами батьківщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook.
Збірна України прийме Ліван у Польщі. Матчі відбудуться у Тенісному клубі Лешно (Великопольське воєводство).
Після поразки угорцям у вересні українські тенісисти поборються за збереження прописки в Першій світовій групі. Поєдинки проти ліванців відбудуться 3-4 лютого. Українська команда вдруге поспіль змушена грати "в приймах". Попередні матчі "синьо-жовті" провели у Вільнюсі.
Збірна Лівану виборола право на матч за підвищення у класі після перемоги над Монако (3:2). У світовому рейтингу чоловічих команд ліванці наразі посідають 43-тє місце. Раніше ліванці жодного разу не протистояли збірній України.
Напередодні Людмила Кіченок зачохлила ракетку на Підсумковому турнірі WTA. У парному розряді вона разом із Єленою Остапенко з Латвії припинила виступи на стадії 1/2 фіналу.
До слова, раніше визначилися всі учасники Підсумкового турніру серед чоловіків-професіоналів.
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