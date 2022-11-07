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Збірна України визначилася з ареною на домашні матчі Кубка Девіса

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Лешно, Понеділок 07 листопада 2022 14:59
Збірна України визначилася з ареною на домашні матчі Кубка Девіса Фото: Українські тенісисти конкуруватимуть із Ліваном (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація тенісу України обрала місце проведення прийдешніх домашніх матчів Кубка Девіса. Через повномасштабне вторгнення РФ українські тенісисти зіграють за межами батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook.

Збірна України прийме Ліван у Польщі. Матчі відбудуться у Тенісному клубі Лешно (Великопольське воєводство).

Після поразки угорцям у вересні українські тенісисти поборються за збереження прописки в Першій світовій групі. Поєдинки проти ліванців відбудуться 3-4 лютого. Українська команда вдруге поспіль змушена грати "в приймах". Попередні матчі "синьо-жовті" провели у Вільнюсі.

Збірна Лівану виборола право на матч за підвищення у класі після перемоги над Монако (3:2). У світовому рейтингу чоловічих команд ліванці наразі посідають 43-тє місце. Раніше ліванці жодного разу не протистояли збірній України.

Напередодні Людмила Кіченок зачохлила ракетку на Підсумковому турнірі WTA. У парному розряді вона разом із Єленою Остапенко з Латвії припинила виступи на стадії 1/2 фіналу.

До слова, раніше визначилися всі учасники Підсумкового турніру серед чоловіків-професіоналів.

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