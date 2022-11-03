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Дуэт легенд и два дебютанта: кто квалифицировался в Итоговый турнир ATP

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Турин, Четверг 03 ноября 2022 12:31
Дуэт легенд и два дебютанта: кто квалифицировался в Итоговый турнир ATP Фото: Карлос Алькарас впервые сыграет на ATP Finals (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорцив

Определились все восемь участников Итогового турнира-2022 среди теннисистов-профессионалов во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

Россиянин Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим из Канады стали последними участниками ATP Finals этого года. Итоговый турнир состоится 13-20 ноября в итальянском Турине.

Первым в соревнования сильнейших пробился Рафаэль Надаль. Легендарный испанец в 2022 году триумфовал на двух мэйджорах – в Австралии и на "Ролан Гарросе". Грядущий ATP Finals станет для него 17-м в карьере. Правда, ни одной победы Надаль там еще не одержал и всего дважды играл в финалах.

Позже на Итоговый турнир пробились 5-кратный триумфатор Новак Джокович (Сербия) и еще два бывших победителя – Стефанос Циципас из Греции (2019) и россиянин Даниил Медведев (2020). К ним присоединился и полуфиналист прошлого года Каспер Рууд (Норвегия).

Кроме Оже-Альсясима, дебютантом ATP Finals станет триумфатор US Open Карлос Алькарас. Пиренеец выиграл турнир "Большого шлема" в 19 и возглавил рейтинг ATP, на вершине которого держится уже 8 недель.

Дуэт легенд и два дебютанта: кто квалифицировался в Итоговый турнир ATP

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

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Новак Джокович Теннис Рафаэль Надаль
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