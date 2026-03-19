Без гаджетов и конспектов: что категорически запрещено делать во время перерыва на НМТ

В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет предусматривать выполнение заданий по четырем дисциплинам. Общее время на работу составит 240 минут, которые распределены на два этапа с фиксированным перерывом.

Подробнее о регламенте тестирования и правилах поведения в экзаменационном центре рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Структура экзамена и регламент времени

Участники будут выполнять задания в два захода:

первый блок (120 минут) - украинский язык и математика (по 60 минут на каждый предмет);

украинский язык и математика (по 60 минут на каждый предмет); перерыв - 20 минут для отдыха и психологической разгрузки;

20 минут для отдыха и психологической разгрузки; второй блок (120 минут) - история Украины и предмет по выбору участника.

Правила перерыва: что можно и чего нельзя

Во время отдыха участники имеют доступ к личным вещам, оставленным в специальном месте, и могут посетить уборную. Специалисты советуют использовать это время, чтобы "перекусить" калорийными продуктами (батончики, бутерброды, фрукты) и попить воды. Не рекомендуется приносить пищу с резким запахом.

Категорически запрещено:

покидать пределы временного экзаменационного центра;

пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами;

просматривать конспекты, книги или записи.

Эксперты отмечают, что попытка повторить материал во время перерыва может привести к переутомлению, из-за чего абитуриент рискует ошибиться даже в тех вопросах, в которых был уверен.

Рекомендации по подготовке

Поскольку структура НМТ в 2026 году подобна предыдущим годам, будущим абитуриентам советуют готовиться с помощью сайта ВНО онлайн. Там доступны:

все задания тестов с момента введения независимого тестирования;

демонстрационные версии мультитеста прошлых лет;

тематические блоки заданий по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, географии, биологии, химии и физике.

Систематическое повторение тем за предыдущие годы и выборочное выполнение заданий позволят качественно подготовиться к экзамену.

Что известно об НМТ-2026

РБК-Украина ранее рассказывало о регистрации на НМТ-2026 с 5 марта до 2 апреля. В частности, как правильно зарегистрироваться, какие документы нужны, как внести изменения или исправить ошибки, а также до каких дат это можно сделать.