Без гаджетов и конспектов: что категорически запрещено делать во время перерыва на НМТ
В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет предусматривать выполнение заданий по четырем дисциплинам. Общее время на работу составит 240 минут, которые распределены на два этапа с фиксированным перерывом.
Подробнее о регламенте тестирования и правилах поведения в экзаменационном центре рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Главное:
- Экзамен будет состоять из четырех предметов и продлится в общей сложности 240 минут.
- Тест разделен на два блока по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними.
- Во время перерыва запрещено пользоваться гаджетами, конспектами и покидать экзаменационный центр.
- Участникам разрешено перекусить, выпить воды и воспользоваться собственными вещами.
- Для подготовки абитуриентам рекомендуют использовать базу заданий прошлых лет на сайте ВНО онлайн.
Структура экзамена и регламент времени
Участники будут выполнять задания в два захода:
- первый блок (120 минут) - украинский язык и математика (по 60 минут на каждый предмет);
- перерыв - 20 минут для отдыха и психологической разгрузки;
- второй блок (120 минут) - история Украины и предмет по выбору участника.
Правила перерыва: что можно и чего нельзя
Во время отдыха участники имеют доступ к личным вещам, оставленным в специальном месте, и могут посетить уборную. Специалисты советуют использовать это время, чтобы "перекусить" калорийными продуктами (батончики, бутерброды, фрукты) и попить воды. Не рекомендуется приносить пищу с резким запахом.
Категорически запрещено:
- покидать пределы временного экзаменационного центра;
- пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами;
- просматривать конспекты, книги или записи.
Эксперты отмечают, что попытка повторить материал во время перерыва может привести к переутомлению, из-за чего абитуриент рискует ошибиться даже в тех вопросах, в которых был уверен.
Рекомендации по подготовке
Поскольку структура НМТ в 2026 году подобна предыдущим годам, будущим абитуриентам советуют готовиться с помощью сайта ВНО онлайн. Там доступны:
- все задания тестов с момента введения независимого тестирования;
- демонстрационные версии мультитеста прошлых лет;
- тематические блоки заданий по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, географии, биологии, химии и физике.
Систематическое повторение тем за предыдущие годы и выборочное выполнение заданий позволят качественно подготовиться к экзамену.
