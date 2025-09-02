"Сохранить парней для Украины": в ОП объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет
Украинские власти разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 лет, чтобы "сохранить молодых парней для Украины".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал в интервью "Суспільному".
"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - сказал Палиса.
Он подчеркнул, что сейчас снижение мобилизационного возраста не рассматривается.
"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", - отметил заместитель руководителя ОП.
Палиса также ответил на вопрос, не подрывает ли это решение правительства усилия государства привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 года по программе, появившейся в этом году
"Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - отметил он.
Выезд мужчин 18-22 лет за границу
Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.
Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.
РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.