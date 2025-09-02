ua en ru
"Сохранить парней для Украины": в ОП объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет

Вторник 02 сентября 2025 19:36
"Сохранить парней для Украины": в ОП объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса (facebook.com/Pavlo.Palisa)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские власти разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 лет, чтобы "сохранить молодых парней для Украины".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал в интервью "Суспільному".

"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - сказал Палиса.

Он подчеркнул, что сейчас снижение мобилизационного возраста не рассматривается.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", - отметил заместитель руководителя ОП.

Палиса также ответил на вопрос, не подрывает ли это решение правительства усилия государства привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 года по программе, появившейся в этом году

"Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - отметил он.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.

Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.

