ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зашли и развалили: бойцы ССО показали кадры близкого боя с россиянами

Украина, Четверг 23 октября 2025 17:54
UA EN RU
Зашли и развалили: бойцы ССО показали кадры близкого боя с россиянами Фото: бойцы ССО проникли во вражеский тыл и ликвидировали трех оккупантов (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские спецназовцы провели успешную операцию в Донецкой области, в результате которой уничтожили нескольких оккупантов и захватили вражеские средства связи и документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил специальных операций в Telegram.

Группа 8-го полка ССО провела успешные специальные действия в Донецкой области. Бойцы получили задание выйти за пределы передовых украинских позиций, осуществить разведку во вражеском тылу и провести прямые действия.

От украинских спецназовцев зависел дальнейший успех смежных подразделений на этом участке фронта.

"Украинские спешелы зашли к врагу со спины, результат: трое уничтоженных россиян, захваченные средства связи, документы, навигация и улучшенная ситуативная осведомленность", - говорится в сообщении.

В результате успешного выполнения задания были обеспечены благоприятные условия для реализации общего замысла на этом участке фронта.

Другие успешные операции ССО

Напомним, на Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы прошли за границу крайних украинских позиций и проникли на оккупированную территорию.

После проведенной доразведки бойцы ССО совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях.

Ранее в Ямполе Донецкой области спецназовцы выбили диверсионно-разведывательные группы оккупантов, которые пытались закрепиться в населенном пункте.

Кроме того, бойцы ССО совершили рейд и разбили россиян на их позициях на Северо-Слобожанском направлении.

До этого операторы Сил специальных операций уничтожили трех оккупантов при попытке продвижения на Купянском направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Силы специальных операций Война в Украине
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию