Зашли и развалили: бойцы ССО показали кадры близкого боя с россиянами

Украинские спецназовцы провели успешную операцию в Донецкой области, в результате которой уничтожили нескольких оккупантов и захватили вражеские средства связи и документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил специальных операций в Telegram .

В результате успешного выполнения задания были обеспечены благоприятные условия для реализации общего замысла на этом участке фронта .

"Украинские спешелы зашли к врагу со спины, результат: трое уничтоженных россиян, захваченные средства связи, документы, навигация и улучшенная ситуативная осведомленность", - говорится в сообщении.

От украинских спецназовцев зависел дальнейший успех смежных подразделений на этом участке фронта.

Группа 8-го полка ССО провела успешные специальные действия в Донецкой области. Бойцы получили задание выйти за пределы передовых украинских позиций, осуществить разведку во вражеском тылу и провести прямые действия .

Другие успешные операции ССО

Напомним, на Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы прошли за границу крайних украинских позиций и проникли на оккупированную территорию.

После проведенной доразведки бойцы ССО совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях.

Ранее в Ямполе Донецкой области спецназовцы выбили диверсионно-разведывательные группы оккупантов, которые пытались закрепиться в населенном пункте.

Кроме того, бойцы ССО совершили рейд и разбили россиян на их позициях на Северо-Слобожанском направлении.

До этого операторы Сил специальных операций уничтожили трех оккупантов при попытке продвижения на Купянском направлении.