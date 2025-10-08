ua en ru
Операторы ССО сорвали наступление врага на Купянском направлении: детали операции

Украина, Среда 08 октября 2025 13:39
Фото: на Купянском направлении ССО уничтожили группу россиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Операторы Сил специальных операций Украины сорвали попытку продвижения российских войск на Купянском направлении. Во время операции бойцы 8-го полка ССО уничтожили трех оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

На Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.

Применяя ударные FPV враг был загнан в здания. После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник.

В результате трех российских военнослужащих было уничтожено, остальные были вынуждены отступить.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки между украинскими войсками и российскими оккупационными силами произошло 200 боев.

Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли 1010 военных.

Украинские силы обороны также уничтожили два танка, пять бронированных машин, 26 артиллерийских установок, одну РСЗО, систему ПВО, 401 беспилотник оперативно-тактического уровня и 75 единиц автомобильной техники врага.

Новости
