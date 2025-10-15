ua en ru
Молниеносный рейд ССО: украинские воины разгромили оккупантов на их позициях (видео)

Украина, Среда 15 октября 2025 09:44
Иллюстративное фото: украинские воины разгромили оккупантов на их позициях (sof.mil.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций Украины провели успешную разведывательно-боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

По данным ССО, группа спецназовцев незаметно прошла за линию передовых позиций ВСУ и вышла на территорию, контролируемую российскими войсками. После доразведки с помощью дрона украинские бойцы начали штурмовые действия, которые неоднократно отрабатывали во время тренировок.

Во время атаки пулеметчик обеспечил огневое прикрытие, а марксмен с оптическим оружием уничтожил врагов точными одиночными выстрелами. Другая подгруппа спецназовцев подошла к позициям оккупантов вплотную и ликвидировала противника в ближнем бою.

По сообщению ССО, дезориентированный и испуганный враг был полностью уничтожен. Украинские бойцы захватили документы и средства связи россиян, после чего успешно провели эксфильтрацию из района операции.

"Силы специальных операций Украины: всегда за чертой", - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Ямполе Донецкой области украинские бойцы выбили диверсионно-разведывательные группы россиян, которые пытались закрепиться в населенном пункте.

Также мы писали, что Операторы Сил специальных операций Украины сорвали попытку продвижения российских войск на Купянском направлении. Во время операции бойцы 8-го полка ССО уничтожили трех оккупантов.

