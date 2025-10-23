ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зайшли і розвалили: бійці ССО показали кадри близького бою з росіянами

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 17:54
UA EN RU
Зайшли і розвалили: бійці ССО показали кадри близького бою з росіянами Фото: бійці ССО проникли у ворожий тил і ліквідували трьох окупантів (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські спецпризначенці провели успішну операцію на Донеччині, внаслідок якої знищили кількох окупантів та захопили ворожі засоби зв'язку і документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил спеціальних операцій в Telegram.

Група 8-го полку ССО провела успішні спеціальні дії на Донеччині. Бійці отримали завдання вийти за межу передових українських позицій, здійснити розвідку у ворожому тилу і провести прямі дії.

Від українських спецпризначенців залежав подальший успіх суміжних підрозділів на цій ділянці фронту.

"Українські спешели зайшли до ворога зі спини, результат: троє знищених росіян, захоплені засоби зв’язку, документи, навігація та покращена ситуативна обізнаність", - йдеться у повідомленні.

В результаті успішного виконання завдання було забезпечено сприятливі умови для реалізації загального замислу на цій ділянці фронту.

Інші успішні операції ССО

Нагадаємо, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці пройшли за межу крайніх українських позицій та проникли на окуповану територію.

Після проведеної дорозвідки бійці ССО здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

Раніше у Ямполі на Донеччині спецпризначенці вибили диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які намагалися закріпитися в населеному пункті.

Крім того, бійці ССО здійснили рейд та розбили росіян на їхніх позиціях на Північно-Слобожанському напрямку.

До цього оператори Сил спеціальних операцій знищили трьох окупантів під час спроби просування на Куп’янському напрямку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Сили спеціальних операцій Війна в Україні
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію