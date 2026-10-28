Займет половину консоли: GTA 6 потребует рекордные 210 ГБ памяти

GTA 6 может стать одной из самых больших игр в истории по объему файлов: на PlayStation 5 она потребует 210 ГБ свободного места. Rockstar Games также усиливает защиту разработки, чтобы игроки не узнали сюжетных подробностей блокбастера к официальному релизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlayStation Game Size .

Рекордный размер загрузки и даты релиза

Информация о гигантском объеме файлов появилась от известного датамайнера PlayStation Game Size и была подтверждена порталом Insider Gaming.

Отмечается, что размер 210 гигабайтов делает игру настоящим испытанием для накопителей консолей.

Вот как новый проект выглядит по сравнению с другими играми и ресурсами системы:

На 61 ГБ больше, чем требовала Red Dead Redemption 2 при выходе на PS4 в 2018 году;

Это составляет более половины от 362 гигабайт реально доступного места на накопителе стандартной Xbox Series S;

Полная загрузка может занять большую часть первого дня даже при высокоскоростном интернете.

Предварительная загрузка игры для владельцев цифровых предзаказов начнется 12 ноября, тогда как официальный релиз состоится 19 ноября.

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Беспрецедентная защита от утечек сюжета

Помимо размера файлов, в сети появились подробности о защите тестовых версий для прессы. Компания Rockstar решила отправлять обзорные копии за 3 недели до официального релиза, а это обычно повышает риск появления спойлеров.

Чтобы предотвратить несанкционированное распространение кадров, разработчики применят специальные защитные меры:

Использование водяных знаков с именем обозревателя, которые динамически появляются на экране во время игры;

Внедрение защитной системы TraceMark или собственной технологии скрытого кодирования идентификаторов в пикселях изображения;

Пожизненное занесение в черный список Rockstar любого создателя контента, нарушившего соглашение о неразглашении.

Разработчики также стараются скрыть подробности о производительности игры. По предварительной информации от руководства студии, версии для консолей PS5 и Xbox Series X будут ориентированы на 30 кадров в секунду.