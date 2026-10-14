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Онлайн-режим и бюджет в 2 миллиарда: почему GTA 6 выйдет на ПК раньше

13:13 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Онлайн-режим и бюджет в 2 миллиарда: почему GTA 6 выйдет на ПК раньше Rockstar спешит с GTA VI на ПК (скриншот: Rockstar Games)
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Rockstar Games планирует выпустить ПК-версию игры Grand Theft Auto VI в первые три месяца 2027 года, после релиза на консолях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет GamesBeat.

Когда ждать релиз GTA 6 на ПК?

Выход игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября. По данным источников в гейм-индустрии, версия для персональных компьютеров появится уже в первом квартале 2027 года.

Интервал в несколько месяцев значительно короче по сравнению с Grand Theft Auto V, где ПК-версия вышла через 1 год и 7 месяцев после консольного релиза.

Почему Rockstar спешит с ПК-версией?

По слухам бюджет производства GTA 6 превышает 2 миллиарда долларов, поэтому компания заинтересована в быстром расширении аудитории за счет ПК-игроков.

Кроме того, ключевую роль играет развитие онлайн-режима и инструментов для создания контента пользователями.

Ролевые сервера: 100 процентов активности ролевых серверов (RPG) происходит именно на ПК.

Онлайн-версия: ожидается, что сетевой режим GTA 6 запустится уже в следующем году.

Читайте больше: Шантаж на 30 миллионов: хакер грозится выложить рабочую версию GTA 6

Официальное представительство Rockstar Games пока не прокомментировало информацию о сроках выхода игры на персональных компьютерах.

Со всем тем недавно стало известно, что тестовая версия GTA 6 может занимать более 200 ГБ - это утверждают хакеры Cyberleek, которые уже слили фрагменты геймплея в сеть.

Примечательно, что размер версии от разработчиков не всегда отражает итоговый вес игры на релизе. Тестовые сборники обычно содержат дополнительные инструменты, служебные файлы и не зажатые текстуры.

При подготовке цифрового релиза разработчики используют методы сжатия и оптимизируют ресурсы для уменьшения размера загрузки.

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