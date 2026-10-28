Займе половину консолі: GTA 6 вимагатиме рекордні 210 ГБ пам'яті
GTA 6 може стати однією з найбільших ігор в історії за обсягом файлів: на PlayStation 5 вона потребуватиме 210 ГБ вільного місця. Rockstar Games також посилює захист розробки, щоб гравці не дізналися сюжетних подробиць блокбастера до офіційного релізу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PlayStation Game Size.
Рекордний розмір завантаження та дати релізу
Інформація про гігантський обсяг файлів з'явилася від відомого датамайнера PlayStation Game Size та була підтверджена порталом Insider Gaming.
Зазначається, що розмір у 210 гігабайтів робить гру справжнім випробуванням для накопичувачів консолей.
Ось як новий проєкт виглядає у порівнянні з іншими іграми та ресурсами системи:
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На 61 ГБ більше, ніж вимагала Red Dead Redemption 2 під час виходу на PS4 у 2018 році;
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Це становить понад половину від 362 гігабайтів реально доступного місця на накопичувачі стандартної Xbox Series S;
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Повноцінне завантаження може зайняти більшу частину першого дня навіть за швидкісного інтернету.
Передзавантаження гри для власників цифрових передзамовлень стартує 12 листопада, тоді як офіційний реліз відбудеться 19 листопада.
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Безпрецедентний захист від витоків сюжету
Окрім розміру файлів, у мережі з'явилися деталі щодо захисту тестових версій для преси. Компанія Rockstar вирішила надсилати оглядові копії за 3 тижні до офіційного релізу, а це зазвичай підвищує ризик спойлерів.
Щоб запобігти несанкціонованому поширенню кадрів, розробники застосують спеціальні захисні заходи:
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Використання водяних знаків із ім'ям оглядача, які динамічно з'являються на екрані під час гри;
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Впровадження захисної системи TraceMark або власної технології прихованого кодування ідентифікаторів у пікселях зображення;
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Довічне потрапляння до чорного списку Rockstar для будь-якого творця контенту, який порушить угоду про нерозголошення.
Розробники також намагаються приховати деталі щодо продуктивності гри. За попередньою інформацією від керівництва студії, версії для консолей PS5 та Xbox Series X будуть орієнтовані на 30 кадрів на секунду.