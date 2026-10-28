Займе половину консолі: GTA 6 вимагатиме рекордні 210 ГБ пам'яті

GTA 6 може стати однією з найбільших ігор в історії за обсягом файлів: на PlayStation 5 вона потребуватиме 210 ГБ вільного місця. Rockstar Games також посилює захист розробки, щоб гравці не дізналися сюжетних подробиць блокбастера до офіційного релізу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PlayStation Game Size .

Рекордний розмір завантаження та дати релізу

Інформація про гігантський обсяг файлів з'явилася від відомого датамайнера PlayStation Game Size та була підтверджена порталом Insider Gaming.

Зазначається, що розмір у 210 гігабайтів робить гру справжнім випробуванням для накопичувачів консолей.

Ось як новий проєкт виглядає у порівнянні з іншими іграми та ресурсами системи:

На 61 ГБ більше, ніж вимагала Red Dead Redemption 2 під час виходу на PS4 у 2018 році;

Це становить понад половину від 362 гігабайтів реально доступного місця на накопичувачі стандартної Xbox Series S;

Повноцінне завантаження може зайняти більшу частину першого дня навіть за швидкісного інтернету.

Передзавантаження гри для власників цифрових передзамовлень стартує 12 листопада, тоді як офіційний реліз відбудеться 19 листопада.

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Безпрецедентний захист від витоків сюжету

Окрім розміру файлів, у мережі з'явилися деталі щодо захисту тестових версій для преси. Компанія Rockstar вирішила надсилати оглядові копії за 3 тижні до офіційного релізу, а це зазвичай підвищує ризик спойлерів.

Щоб запобігти несанкціонованому поширенню кадрів, розробники застосують спеціальні захисні заходи:

Використання водяних знаків із ім'ям оглядача, які динамічно з'являються на екрані під час гри;

Впровадження захисної системи TraceMark або власної технології прихованого кодування ідентифікаторів у пікселях зображення;

Довічне потрапляння до чорного списку Rockstar для будь-якого творця контенту, який порушить угоду про нерозголошення.

Розробники також намагаються приховати деталі щодо продуктивності гри. За попередньою інформацією від керівництва студії, версії для консолей PS5 та Xbox Series X будуть орієнтовані на 30 кадрів на секунду.