ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Астрономический ажиотаж: GTA 6 заработала более 630 миллионов долларов еще до запуска

13:12 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Астрономический ажиотаж: GTA 6 заработала более 630 миллионов долларов еще до запуска GTA 6 демонстрирует беспрецедентный уровень спроса (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

GTA 6 принесла Rockstar Games 630 миллионов долларов еще до выхода игры - столько разработчики уже получили по предзаказам на консолях актуального поколения. Это делает предстоящий релиз одним из самых успешных запусков в истории игр еще до официального старта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Sensor Tower.

Статистика продаж и абсолютное доминирование PS5

В целом аналитики зафиксировали более 6,45 миллиона оформленных предзаказов на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Абсолютным лидером по пользовательскому спросу оказалась консоль от Sony:

На PlayStation 5 пришлось 74 процента всех оформленных покупок, что принесло разработчикам 468 миллионов долларов.

Доля Xbox Series X/S составила 26 процентов, обеспечив оставшиеся 162 миллиона долларов прибыли.

Эксперты отмечают, что такие показатели превышают полноценные выручки многих успешных игр за весь срок их жизненного цикла.

Астрономический ажиотаж: GTA 6 заработала более 630 миллионов долларов еще до запуска
GTA 6 зарабатывает миллиарды еще до старта (схема: Sensor Tower )

Читайте больше: Подтянет качество в GTA 6: Sony добавила BИ-прокачку графики на базовую PS5

Прогнозы на неделю релиза

Ожидается, что финансовые показатели существенно возрастут с началом недели предварительной загрузки игры, предшествующей официальному запуску 19 ноября.

Игра выходит через 13 лет после релиза GTA V, поэтому разработчики привлекли грандиозные инвестиции. Ранее стало известно, что Rockstar вложила в создание и маркетинг проекта более 2 миллиардов долларов.

Однако аналитики прогнозируют, что только через первую неделю после запуска глобальная выручка GTA 6 может достигнуть астрономических 5,2 миллиарда долларов.

Скорее всего, это сделает этот релиз величайшим в истории развлекательной гейм-индустрии.

Напомним, ранее Sony представила две лимитированные версии контроллеров DualSense для PlayStation 5 в стиле Grand Theft Auto 6. Новинки поступят в продажу 19 ноября - одновременно с релизом игры.

Разработчики подготовили два цветовых варианта:

  • White Limited Edition: воплощает атмосферу Вайс-Сити во время рассвета с его белыми песками и пастельным небом.
  • Black Limited Edition: передает энергию и сияние неоновых огней ночного города.

Оба контроллера получили специальное покрытие-хамелеон, изменяющее оттенки в зависимости от освещения, имитируя цвета заката. Также на корпус нанесен официальный логотип Grand Theft Auto 6 и объемные текстурные детали в форме пальм.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
PlayStation Xbox Игры
Новости
Уиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине и привез Путину документы
Уиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине и привез Путину документы
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко