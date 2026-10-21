Астрономический ажиотаж: GTA 6 заработала более 630 миллионов долларов еще до запуска

GTA 6 принесла Rockstar Games 630 миллионов долларов еще до выхода игры - столько разработчики уже получили по предзаказам на консолях актуального поколения. Это делает предстоящий релиз одним из самых успешных запусков в истории игр еще до официального старта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Sensor Tower .

Статистика продаж и абсолютное доминирование PS5

В целом аналитики зафиксировали более 6,45 миллиона оформленных предзаказов на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Абсолютным лидером по пользовательскому спросу оказалась консоль от Sony:

На PlayStation 5 пришлось 74 процента всех оформленных покупок, что принесло разработчикам 468 миллионов долларов.

Доля Xbox Series X/S составила 26 процентов, обеспечив оставшиеся 162 миллиона долларов прибыли.

Эксперты отмечают, что такие показатели превышают полноценные выручки многих успешных игр за весь срок их жизненного цикла.

GTA 6 зарабатывает миллиарды еще до старта (схема: Sensor Tower )

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Прогнозы на неделю релиза

Ожидается, что финансовые показатели существенно возрастут с началом недели предварительной загрузки игры, предшествующей официальному запуску 19 ноября.

Игра выходит через 13 лет после релиза GTA V, поэтому разработчики привлекли грандиозные инвестиции. Ранее стало известно, что Rockstar вложила в создание и маркетинг проекта более 2 миллиардов долларов.

Однако аналитики прогнозируют, что только через первую неделю после запуска глобальная выручка GTA 6 может достигнуть астрономических 5,2 миллиарда долларов.

Скорее всего, это сделает этот релиз величайшим в истории развлекательной гейм-индустрии.

Напомним, ранее Sony представила две лимитированные версии контроллеров DualSense для PlayStation 5 в стиле Grand Theft Auto 6. Новинки поступят в продажу 19 ноября - одновременно с релизом игры.

Разработчики подготовили два цветовых варианта:

White Limited Edition : воплощает атмосферу Вайс-Сити во время рассвета с его белыми песками и пастельным небом.

: воплощает атмосферу Вайс-Сити во время рассвета с его белыми песками и пастельным небом. Black Limited Edition: передает энергию и сияние неоновых огней ночного города.

Оба контроллера получили специальное покрытие-хамелеон, изменяющее оттенки в зависимости от освещения, имитируя цвета заката. Также на корпус нанесен официальный логотип Grand Theft Auto 6 и объемные текстурные детали в форме пальм.