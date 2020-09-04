Заяви Лукашенка про Україну створюють негативний фон, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Заяви Олександра Лукашенка щодо втручання Києва у справи Білорусі створюють негативний фон у відносинах з Україною. Київ готовий до дзеркальної реакції.

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Безумовно, ці заяви (президента Білорусі - ред.) створюють дуже негативний фон для наших відносин. Просто тому, що вони абсолютно не відповідають дійсності", - заявив Кулеба.

Він додав, що на недружні заяви Київ також реагувати тільки заявами, а на недружні дії - дзеркальними діями.

Нагадаємо, вчора Лукашенко звинуватив Україну та деякі країни Європи у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

Крім того, зі звинуваченнями в "дестабілізації ситуації в Білорусі" щодо України виступила Росія, заявивши, що на українській території готують нібито сотні екстремістів для "розгойдування ситуації в країні".

В українському МЗС відреагували на ці звинувачення Росії, назвавши їх "плодом хворобливої фантазії".