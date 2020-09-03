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"Не шукайте ворогів там, де їх немає": МЗС відповіло на звинувачення Лукашенка

Київ, Четвер 03 вересня 2020 16:39
"Не шукайте ворогів там, де їх немає": МЗС відповіло на звинувачення Лукашенка
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нещодавні звинувачення білоруського президента Олександра Лукашенка у нібито втручанні Києва у внутрішні справи Білорусі. МЗС порадило "не шукати ворогів там, де їх немає".

Про це йдеться в офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства.

У МЗС наголосили, що вичерпну відповідь на звинувачення окремих політиків щодо причетності України до організації протестів в Білорусі раніше надав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Він зокрема наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі", - зазначили у відомстві.

У міністерстві також закликали "білоруських друзів" не піддаватися на інформаційні провокації, щоб "не потрапити у пастку пропаганди та фейків".

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко звинуватив Україну та деякі країни Європи у втручанні у внутрішні справи Білорусі. Лукашенко додав, що білоруська влада реагує на будь-які негативні дії в бік країни.

Крім того, вчора Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі" та нібито підготовці сотень екстремістів для "розгойдування ситуації в країні".

В українському МЗС відреагували на ці звинувачення Росії, назвавши їх "плодом хворобливої фантазії".

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