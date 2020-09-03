Лукашенко заявив про втручання в справи Білорусі з боку України

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на обстановку в країні в більшій мірі впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни. За його словами, в цьому бере участь Україна.

Про це повідомляє "БелТА".

Лукашенко заявив, що білоруська влада реагує на "будь-які негативні дії на адресу Білорусі".

"Воно (втручання, - ред.) відбувається з Польщі, Чехії, Литви і України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже у відкриту заявив, що відбувається на кордоні", - заявив він.

За його словами, найважливіше - "не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі".

Нагадаємо, вчора Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі", це випливає з заяви Сергія Лаврова про сотні екстремістів, нібито підготовлених в Україні для дестабілізації ситуації в республіці.

Після цього в Україні відповіли на звинувачення Росії в "дестабілізації ситуації в Білорусі".