В Україні відповіли на звинувачення Росії в "дестабілізації ситуації в Білорусі"

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "плодом хворобливої фантазії" звинувачення України з боку Росії в дестабілізації ситуації в Білорусі. За його словами, Росія намагається видати своїх "зелених чоловічків" за українських екстремістів.

Про це Кулеба написав у Faceboook.

Глава МЗС зазначив, що Україна не вела, не веде і не буде вести ніякої підривної діяльності проти Білорусі.

"Росія, навпаки, заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" в Білорусь і готова направити їх ще більше. Спроби Росії представити своїх "зелених чоловічків" в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк. Воістину, як говорить прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні підготували сотні екстремістів для підривної діяльності на території Білорусі. За його словами, табори нібито таких екстремістів в Україні знаходяться, зокрема, у Волинській та Дніпропетровській областях.

Також повідомлялося, що глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що влада країни не дозволила реалізувати український сценарій "кольорової революції" ззовні.

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, Росія підготувала силовиків для відправки в Білорусь для врегулювання конфлікту.