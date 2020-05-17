Посол Китаю в Ізраїлі, який обіймав посаду в Україні, був знайдений мертвим

Фото: Ду Вей (Valentyn Ogirenko)

До цього він працював послом Китаю в Україні

У неділю вранці, 17 травня, посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у своєму будинку в місті Герцлія. Раніше він обіймав аналогічну посаду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Jerusalem Post.

Як зазначається, інформацію про смерть посла підтвердив чиновник Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Однак посольство Китаю заявило, що поки не може підтвердити повідомлення.

Поліція нині перебуває у будинку Ду Вея і проводить розслідування.

У 57-річного посла є дружина і син, які не живуть з ним в Ізраїлі. Він прибув у країну, щоб зайняти посаду посла в лютому. До цього він був послом Китаю в Україні.

Нагадаємо, Ду Вей підтримував мирне врегулювання ситуації на Донбасі. За словами китайського дипломата, конфлікт на Донбасі завдав величезні страждання народу України. Також він говорив, що КНР підтримує мирне врегулювання ситуації.

"Китай, дружня держава, ми відчуваємо біль, ми підтримуємо мирне вирішення питання Донбасу", - заявив він в серпні минулого року.

Також посол закликав США не втручатися у внутрішні справи України під час операції з продажу підприємства "Мотор-Січ" китайським інвесторам.

Автор: Максим Зайченко