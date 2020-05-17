ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві через пориви вітру оголосили жовтий рівень небезпеки

Новини » Суспільство     17.05.2020 - 17:51
У Києві через пориви вітру оголосили жовтий рівень небезпеки
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вітряна погода у Києві очікується 18 травня

Синоптики попередили про вітряну погоду в Києві у понеділок, 18 травня. У столиці оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними синоптиків, завтра у Києві очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. В Гідрометцентрі оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності.

Крім того, у фахівці КМДА закликали мешканців столиці дотримуватися рекомендацій під час сильного вітру, щоб не наражати своє життя та здоров'я на небезпеку:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що завтра на більшості території України очікуються сильні пориви вітру. Очікується, що вітряна погода омину лише південний схід України.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень. Прогнозують переважно дощову погоду у більшості областей країни. Подекуди очікується потепління до +21...+23 градусів.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрШтормове попередженняветер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся