У Києві через пориви вітру оголосили жовтий рівень небезпеки

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вітряна погода у Києві очікується 18 травня

Синоптики попередили про вітряну погоду в Києві у понеділок, 18 травня. У столиці оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними синоптиків, завтра у Києві очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. В Гідрометцентрі оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності.

Крім того, у фахівці КМДА закликали мешканців столиці дотримуватися рекомендацій під час сильного вітру, щоб не наражати своє життя та здоров'я на небезпеку:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що завтра на більшості території України очікуються сильні пориви вітру. Очікується, що вітряна погода омину лише південний схід України.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень. Прогнозують переважно дощову погоду у більшості областей країни. Подекуди очікується потепління до +21...+23 градусів.

Автор: Дмитро Левицький