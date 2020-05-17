Відновлення рейсів в травні не буде: МАУ закрила продаж до 1 липня

Фото: літак авіакомпанії МАУ (flyuia.com)

Продаж квитків на міжнародні рейси закрили до 1 липня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Таке рішення ухвалили через "плачевний прогноз" розвитку ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента авіакомпанії Євгена Дихне для Avianews.

За словами президента МАУ, після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі та в Україні, авіакомпанія ухвалила рішення про закриття продажу квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

Дихне пояснив, що прогноз розвитку ситуації з коронавірусом є плачевним, а Україна є частиною глобального тренду. Через коронавірусну кризу, авіаційна галузь вийде на заплановані на 2020 рік показники, лише у 2023 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі авіакомпанії відкрили продаж квитків на рейси з України на кінець травня та червень. Українська авіакомпанія МАУ відкрила бронювання на міжнародні рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa на рейси у червні.

Однак у Міністерстві інфраструктури заявили, що анонсувавши відновлення польотів з України у травні-червні, авіакомпанії вводять українців в оману. У МІУ наголосили, що всі рішення про відновлення авіасполучення буде ухвалювати виключно Кабмін.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія Ryanair планує вже з 1 липня відновити 40% своїх рейсів. Очікується, що авіакомпанія щодня буде здійснювати близько 1000 польотів. При цьому компанія запровадить нові заходи безпеки для протидії поширенню коронавірусу.

Автор: Дмитро Левицький