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Мільярдер Блумберг виділить 250 млн доларів на підтримку Байдена на виборах президента США

Новини » В світі     17.05.2020 - 06:37
Мільярдер Блумберг виділить 250 млн доларів на підтримку Байдена на виборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Блумберг офіційно підтримав кандидатуру Байдена в березні

Колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг планує виділити 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури екс-віце-президента Джо Байдена на майбутніх президентських виборах у США. Представники Байдена відмовилися підтверджувати цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У той же час представники Байдена нагадали про те, що Блумберг офіційно підтримав екс-віце-президента США в березні - після зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

У квітні Джо Байден і Дональд Трамп зібрали близько 60 мільйонів доларів кожен, однак в цілому республіканці і Трамп мають значну грошову перевага.

Зазначимо, що вибори 46-го президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон оголосила про свою підтримку кандидата в президенти США Джо Байдена.

Раніше колишній президент США Барак Обама також підтримав Байдена на майбутніх виборах нового президента.

Нещодавно Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, заявив, що багато республіканці засумнівалися в Трампа. За словами Байдена, "багато республіканців у Сенаті знаходяться під величезним тиском".

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВибори в США
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