Заявления Зеленского о завершении войны становятся все более мрачными: NYT назвало причину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Тон заявлений украинского лидера Владимира Зеленского вместо оптимистичного стал сдержанно-осторожным из-за низкой готовности РФ к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание напоминает, что переговоры о наступлении мира в Украине прошли десятки этапов, и Зеленский недавно заявил о готовности мирного соглашения на 90%.

Однако остается неопределенной готовность России к заключению соглашения. Из-за этого президент Украины сделал одно из самых скептических заявлений за долгое время.

"Я не хочу и не буду ждать еще полгода, надеясь, что, возможно, это сработает. Есть два пути: первый - прекращение войны, второй - подготовка к негативным шагам со стороны России", - сказал он.

Многие вопросы все еще не решены

NYT отмечает, что пока неопределенными являются вопросы относительно территорий и контроля над оккупированной Запорожской АЭС. Кроме того, Россия отвергла некоторые украинские инициативы.

"Я понимаю, что мы очень близки к результатам, но в какой-то момент Россия может все заблокировать", - подчеркнул украинский лидер.

Издание также пишет, что альтернативы переговорам под руководством США нет. В статье говорится, что попытки ЕС взять на себя роль посредника не ускорят процесс.

"Почему? Ну, здесь же действительно много всего наработано и нам надо уважать работу людей. И уважать время, потому что каждую минуту люди страдают в Украине. И поэтому я считаю, что альтернативы нет", - заявил Зеленский.

 

Саммит "Коалиции желающих" в Париже

Напомним, 6 января в Париже соберутся союзники Украины для согласования своего вклада в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.

Одной из ключевых тем переговоров станет возможное размещение иностранного военного контингента в Украине после установления перемирия.

В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием более широкого круга стран.

Кроме того, сообщалось, что президент Владимир Зеленский примет участие в заседании "коалиции желающих" и проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

