Заяви Зеленського щодо завершення війни стають дедалі похмурішими: NYT назвало причину

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Тон заяв українського лідера Володимира Зеленського замість оптимістичного став стримано-застережливим через низьку готовність РФ до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання нагадує, що переговори щодо настання миру в Україні пройшли десятки етапів, і Зеленський нещодавно заявив про готовність мирної угоди на 90%.

Проте залишається невизначеною готовність Росії до укладання угоди. Через це президент України зробив одну з найбільш скептичних заяв за довгий час.

"Я не хочу і не буду чекати ще пів року, сподіваючись, що, можливо, це спрацює. Є два шляхи: перший - припинення війни, другий - підготовка до негативних кроків з боку Росії", - сказав він.

Чимало питань все ще невирішені

NYT зазначає, що наразі невизначеними є питання щодо територій і контролю над окупованою Запорізькою АЕС. Крім того, Росія відкинула деякі українські ініціативи.

"Я розумію, що ми дуже близькі до результатів, але в якийсь момент Росія може все заблокувати", - наголосив український лідер.

Видання також пише, що альтернативи переговорам під керівництвом США немає. У статті йдеться, що спроби ЄС взяти на себе роль посередника не пришвидшать процес.

"Чому? Ну, тут же дійсно багато всього напрацьовано і нам треба поважати роботу людей. І поважати час, тому що кожну хвилину люди страждають в Україні. І тому я вважаю, що альтернативи немає", - заявив Зеленський.

Саміт "Коаліції охочих" у Парижі

Нагадаємо, 6 січня в Парижі зберуться союзники України для узгодження свого внеску у майбутні безпекові гарантії для Києва у разі припинення вогню з Росією.

Однією з ключових тем переговорів стане можливе розміщення іноземного військового контингенту в Україні після встановлення перемир’я.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Крім того, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні "коаліції охочих" і проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

