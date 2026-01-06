Заяви Зеленського щодо завершення війни стають дедалі похмурішими: NYT назвало причину

Видання нагадує, що переговори щодо настання миру в Україні пройшли десятки етапів, і Зеленський нещодавно заявив про готовність мирної угоди на 90%.

Проте залишається невизначеною готовність Росії до укладання угоди. Через це президент України зробив одну з найбільш скептичних заяв за довгий час.

"Я не хочу і не буду чекати ще пів року, сподіваючись, що, можливо, це спрацює. Є два шляхи: перший - припинення війни, другий - підготовка до негативних кроків з боку Росії", - сказав він.

Чимало питань все ще невирішені

NYT зазначає, що наразі невизначеними є питання щодо територій і контролю над окупованою Запорізькою АЕС. Крім того, Росія відкинула деякі українські ініціативи.

"Я розумію, що ми дуже близькі до результатів, але в якийсь момент Росія може все заблокувати", - наголосив український лідер.

Видання також пише, що альтернативи переговорам під керівництвом США немає. У статті йдеться, що спроби ЄС взяти на себе роль посередника не пришвидшать процес.

"Чому? Ну, тут же дійсно багато всього напрацьовано і нам треба поважати роботу людей. І поважати час, тому що кожну хвилину люди страждають в Україні. І тому я вважаю, що альтернативи немає", - заявив Зеленський.