ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги, - НАБУ

Украина, Пятница 05 сентября 2025 17:57
UA EN RU
Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги, - НАБУ Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина впервые в истории смогла вернуть из-за границы деньги, которые были украдены в результате коррупционной схемы. Вернуть удалось 3,3 миллиона евро (примерно 163 миллиона гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ).

В государственный бюджет поступят 3,377 миллиона евро от французской компании, которая фигурировала в деле о злоупотреблениях на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина".

"Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект. Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября ее утвердил суд в Париже", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что государственное предприятие через эстонскую компанию-"прокладку" закупало у французской компании материалы по завышенным ценам. Бывший директор "Полиграфкомбината" получил за это неправомерную выгоду, причем не в денежном эквиваленте - а в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Подозреваемыми в производстве в целом были восемь человек. Расследование велось при участии НАБУ, САП, правоохранителей Франции и Эстонии под эгидой Евроюста. Благодаря этому удалось реализовать возможность вернуть в Украину украденные деньги.

Другие дела НАБУ

Напомним, недавно бывший начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В то же время сегодня, 5 сентября, о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили руководительнице коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса".

Также 5 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России