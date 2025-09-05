ua en ru
Руководительницу аэропорта "Одесса" подозревают в злоупотреблениях: убытки составили более 15 миллионов

Одесса, Пятница 05 сентября 2025 10:20
Руководительницу аэропорта "Одесса" подозревают в злоупотреблениях: убытки составили более 15 миллионов
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Руководительнице коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Следствие считает, что ее действия повлекли убытки общине на более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры и источники.

По поручению заместителя Генерального прокурора - руководителя САП сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" в злоупотреблении своим служебным положением, повлекшем тяжкие последствия общественным интересам.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Ольге Макогонюк.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома "Одесса" получало плату за предоставление услуг, которые непосредственно относились к предмету его деятельности:

  • обслуживание взлета-посадки воздушных судов,
  • обеспечение их сверхнормативной стоянки.

Предоставление указанных услуг и получение платы служило достижению определенной в уставе цели - получение прибыли в интересах территориальной общины города Одессы.

Однако, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, указывающих на то, что в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла меры для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома "Одесса" и вместо этого целенаправленно способствовала получению такого статуса другим частным предприятием.

Указанное привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и как следствие получения прибыли в интересах территориальной общины.

Зато такая прибыль с конца 2020 года получалась уже другим субъектом хозяйствования частной формы собственности.

Своими действиями и бездействием подозреваемая нанесла общественным интересам материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн гривен - именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской громады коммунальное предприятие.

Сейчас продолжается досудебное расследование и решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения.

Заметим, что вчера, 4 сентября, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку в виде залога в размере более 9 млн гривен.

Напомним, что его также подозревают в незаконном обогащении.

