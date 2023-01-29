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Завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки: спутниковое фото

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Иран, Воскресенье 29 января 2023 20:09
Завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки: спутниковое фото Фото: завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночной атаки беспилотников в иранском Исфагане завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других БПЛА не пострадал. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки его территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как сообщает издание, ранее появилась информация, что именно это предприятие было атаковано в ночь на 29 января.

Спутниковый снимок был сделан компанией Planet Labs после атаки. На нем никаких разрушений не замечено.

Завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки: спутниковое фото

Для сравнения, Defense Express публикует снимок от 26 ноября 2022 года. За это время на предприятии построили еще два ангара, но уничтожение или какое-либо значительное повреждение именно завода по производству Shahed-136 не видно.

Завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки: спутниковое фото

Издание отмечает, что все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. Для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводе с боеприпасами.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей.

Также ранее стало известно, что тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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