Завод дронів в Ірані не постраждав від нічної атаки: супутникове фото

У результаті нічної атаки безпілотників в іранському Ісфагані завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 та інших БПЛА не постраждав. Про це свідчать супутникові знімки його території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як повідомляє видання, раніше з’явилася інформація, що саме це підприємство атакували в ніч на 29 січня.

Супутниковий знімок був зроблений компанією Planet Labs після атаки. На ньому жодних руйнувань не помічено.

Для порівняння Defense Express публікує знімок від 26 листопада 2022 року. За цей час на підприємстві побудували ще два ангари, але знищення чи будь-яке значне ушкодження саме заводу з виробництва Shahed-136 не видно.

Видання також зазначає, що усі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею. Для їх ураження необхідно використовувати спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності.