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Завод дронів в Ірані не постраждав від нічної атаки: супутникове фото

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Іран, Неділя 29 січня 2023 20:09
Завод дронів в Ірані не постраждав від нічної атаки: супутникове фото Фото: завод дронів в Ірані не постраждав від нічної атаки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У результаті нічної атаки безпілотників в іранському Ісфагані завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 та інших БПЛА не постраждав. Про це свідчать супутникові знімки його території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як повідомляє видання, раніше з’явилася інформація, що саме це підприємство атакували в ніч на 29 січня.

Супутниковий знімок був зроблений компанією Planet Labs після атаки. На ньому жодних руйнувань не помічено.

Завод дронів в Ірані не постраждав від нічної атаки: супутникове фото

Для порівняння Defense Express публікує знімок від 26 листопада 2022 року. За цей час на підприємстві побудували ще два ангари, але знищення чи будь-яке значне ушкодження саме заводу з виробництва Shahed-136 не видно.

Завод дронів в Ірані не постраждав від нічної атаки: супутникове фото

Видання також зазначає, що усі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею. Для їх ураження необхідно використовувати спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводському складі із боєприпасами.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників.

Також раніше стало відомо, що таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані здійснив Ізраїль. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

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