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Мощные взрывы произошли на заводе Минобороны Ирана

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Исфахан, Воскресенье 29 января 2023 00:12
Мощные взрывы произошли на заводе Минобороны Ирана Фото: мощные взрывы произошли на заводе Минобороны Ирана (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мощные взрывы произошли на оборонном заводе в городе Исфахан в центральной части Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irib News.

По данным источников, взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами.

"Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздались взрывы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Иранские СМИ также сообщают, что причиной взрывов могла стать атака дронов Израиля и США.

Напомним, в декабре в Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.

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