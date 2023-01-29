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Оружейный завод в Иране атаковал Израиль, - WSJ

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Воскресенье 29 января 2023 18:02
Оружейный завод в Иране атаковал Израиль, - WSJ Фото: Оружейный завод в Иране атаковал Израиль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль осуществил тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Об этом заявили американские чиновники и люди, знакомые с ходом операции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Иранские чиновники заявили, что Тегеран предотвратил попытку атаки трех небольших квадрокоптеров на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, расположенный рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, на который США наложили санкции за его работу над иранской программой баллистических ракет.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

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