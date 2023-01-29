В Иране на ряде стратегических предприятий прозвучали взрывы: что известно
На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, прозвучало по меньшей мере четыре сильных пожара, которые сопровождались взрывами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINTdefender.
По данным на 1:00 по киевскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
- на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
- в городе Кередж, провинция Альборз.
По данным источников, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.
По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествий могли стать удары американских, или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.
В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.
Обновлено (1:27)
Взрывы также раздались на авиабазе Нохе в иранском городе Хамадан. По предварительным данным, ее, а также другие военные базы страны атаковали беспилотники.
Напомним, в декабре в Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.