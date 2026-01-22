Завершится к осени: Келлог сделал прогноз о войне в Украине

Келлог считает, что война может завершиться уже к 24 августа 2026 года - если Украина переживет зиму. Тогда она получит преимущество над Россией.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал он.

Келлог отметил, что именно ближайшие месяцы являются критическими. Украинская армия способна полностью остановить россиян. Несмотря на громкие заявления, реальные успехи Кремля в Украине очень сомнительны.

Россия не достигла ни одной стратегической цели, ее войска не захватили ни одного ключевого города, зато понесли масштабные потери. Многие передовые подразделения уничтожены, многие высокопоставленные российские военные ликвидированы.

"Путин измеряет свои успехи в метрах, а не в милях. Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не вышел из Донбасса. У него большие проблемы", - резюмировал Келлог.