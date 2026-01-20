ua en ru
Буданов заявил о "сдержанном оптимизме" относительно завершения войны в Украине

Давос, Вторник 20 января 2026 21:03
UA EN RU
Буданов заявил о "сдержанном оптимизме" относительно завершения войны в Украине Фото: Кирилл Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о движении в направлении завершения войны в Украине и заявил о "сдержанном оптимизме" в этом вопросе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Максимально интересный вопрос, где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самым кровавым и самым ужасным событием и войной на территории Европы после завершения Второй мировой войны", - сказал он.

Буданов отметил, что война в Украине является одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира.

"Мы движемся. Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир, гарантированно. Если кто-то так говорит, это точно неправда. Но делается очень много усилий", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, усилия предпринимаются как со стороны Украины, так и со стороны США. Он заметил, что достижение успеха в ближайшей перспективе также во многом зависит и от РФ.

"Вы понимаете, с кем мы имеем дело, не думаю, что надо какие-то лишние слова в этом вопросе. Подытоживая, скажем так, это вступительное слово, говорю прямо, мы движемся. И сдержанный оптимизм - это тот термин, который бы я использовал для четкого определения данной ситуации", - подчеркнул Буданов.

Украинская делегация в Давосе

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, заявил, что диалог с американской стороной продолжится во время форума в Давосе. Ожидается, что президент США Дональд Трамп прибудет в Давос лично.

Также ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Сегодня, 20 января, спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев впервые с 2022 года прибыл в Давос для встречи с представителями США.

Отметим, Зеленский заявил, что пока не едет в Давос, а остается в Украине из-за массированного ночного обстрела. В то же время он рассказал, что поездка все же может состояться при условии энергетических пакетов или решений по ПВО.

