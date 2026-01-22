Завершиться до осені: Келлог зробив прогноз щодо війни в Україні

Келлог вважає, що війна може завершитися вже до 24 серпня 2026 року - якщо Україна переживе зиму. Тоді вона отримає перевагу над Росією.

"Я справді вірю: якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде у березень та квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав він.

Келлог зазначив, що саме найближчі місяці є критичними. Українська армія здатна повністю зупинити росіян. Попри гучні заяви, реальні успіхи Кремля в Україні дуже сумнівні.

Росія не досягла жодної стратегічної цілі, її війська не захопили жодного ключового міста, натомість зазнали масштабних втрат. Багато передових підрозділів знищено, багато високопосадових російських військових ліквідовано.

"Путін вимірює свої успіхи в метрах, а не в милях. Він не в Одесі, не в Києві й фактично навіть не вийшов з Донбасу. У нього великі проблеми", - резюмував Келлог.