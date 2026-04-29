Путин был готов к сделке с Украиной, но ему помешали "некоторые люди", - Трамп

Американский президент подчеркнул, что говорил с диктатором немного об Иране, но в основном об Украине.

"У нас был очень хороший разговор. Я думаю, что мы относительно быстро найдем решение, надеюсь. Чего он хочет? Я думаю, Путин хотел бы видеть решение, могу вам сказать. И это хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что страна-агрессор была готова к соглашению "еще давно", но этому помешали "некоторые люди".

"Путин сказал мне, что хотел бы присоединиться к обогащению урана, если это поможет нам его получить. Я ответил, что предпочел бы, чтобы он присоединился к прекращению войны с Украиной", - рассказал президент США.

Он также сделал заявление относительно частичного перемирия. По его словам, он предложил это Путину.

"Я предложил ему объявить хотя бы частичное перемирие, и, думаю, он может это сделать. Возможно, он сделает соответствующее заявление", - отметил Трамп.

Заявление Трампа относительно планов Путина

Напомним, Дональд Трамп во время встречи с королем Британии Чарльзом III заявил, что российский диктатор хочет войны. Об этом сообщила профессиональная чтец по губам Никола Хиклинг.

При этом президент США, вероятно, сказал о планах Путина "уничтожить население". О каком именно населении идет речь - он не уточнил.

Недавно Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с главой Кремля и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно завершения войны. По его словам, ненависть между лидерами двух стран - это безумие.