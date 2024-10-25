Затягивание войны и нехватка денег: каким видит будущее Украины МВФ

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Сценарий развития событий в Украине, который еще летом в МВФ считали негативным, сейчас стал базовым. Он предполагает завершение войны в 2025 году, хотя еще в июне Фонд рассматривал такую вероятность в конце текущего года.

Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Новый негативный сценарий с завершением войны в 2026 году

Согласно новому негативному сценарию война закончится к середине 2026 года. В этом случае в 2024 году прогнозируется экономический рост на уровне всего лишь 1%, а в 2025-м – падение реального ВВП на 2,5%. Инфляция в текущем году вырастет до 12%, с дальнейшим снижением до 10% в 2025-м и 8% в 2026-м. Это при том, что бюджет 2025 года правительство рассчитывало исходя из ожидаемого роста ВВП на 2,7% и инфляции – 9,5%.

Увеличение потребностей в обороне приведет к росту дефицита бюджета в 2025 и 2026 годах. Для его покрытия в этот период дополнительно необходимы будут 35,7 млрд долларов.

"Обновленный кумулятивный разрыв финансирования в сценарии спада оценивается в 187,1 млрд долларов, что на 35,7 млрд долларов выше базового прогноза на 2023–2027 годы (151,4 млрд долларов). Это требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга", – говорится в меморандуме.

Удовлетворить потребность в деньгах можно будет за счет увеличения внешних вливаний и, конечно же, внутренних поступлений.

Размеры финансирования в 2025 году увеличат

От международных партнеров в следующем году Украина рассчитывает получить 38,6 млрд долларов. В частности, от Европейского Союза – 11,9 млрд долларов, ЕБРР – 3,1 млрд долларов, и от других союзников – 19,1 млрд долларов.

МВФ уже увеличил размер финансирования на 2025 год почти на 810 млн долларов и оптимизировал график выделения средств. Вместо двух траншей Украине в следующем году будет выделено четыре.

Собеседники издания, знакомые с переговорным процессом с МВФ, говорят, что это было сделано для того, чтобы немного сгладить график поступлений, поскольку изначально на 2026 год сумма кредита планировалась больше, чем на 2025-й. Увеличение числа траншей обеспечит более ритмичное поступление международной помощи и снизит риски ее отсутствия по нескольку месяцев, как это было в текущем году.

"Когда принимали программу EFF в 2023 году, все были уверены, что война в 2025 году закончится, и соответственно планировали более интенсивное выделение денег на 2023 – 2024 годы. Тогда как на 2025 год – всего два пересмотра. Теперь будет четыре", – сказал глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Он также отметил, что увеличение количества траншей даст возможность Фонду выставить больше требований к Украине и более интенсивно мониторить их выполнение. Кроме того, корректировку графика траншей Гетманцев связывает с финансированием от других партнеров.

"МВФ в своем обновленном прогнозе выходит из продолжения войны на протяжении всего следующего года. Поэтому вынужден также, хоть и не пропорционально с ЕС и США, увеличивать финансирование. Но это будет в рамках программы (размер программы на четыре года – 15,6 млрд долларов – ред). Чтобы более существенно увеличить финансирование от Фонда, надо полностью менять программу", – сказал депутат.

Денег обещают много – гарантий пока нет

Что касается финансирования из других внешних источников, то пока ход дискуссий по этому вопросу обнадеживает. В ЕС завершается работа над выделением Украине кредита макрофинансовой помощи до 35 млрд евро в рамках инициативы G7 под залог доходов от замороженных российских активов. Европарламент и Совет ЕС уже утвердили это решение. В США говорят о готовности предоставить Украине до 20 млрд долларов в рамках кредита G7. О кредите на 3 млрд долларов заявили в Великобритании. Ожидается решение других участников G7 – Канады и Японии.

Учитывая, что США даст до 20 млрд долларов, плюс – суммы от Великобритании, Японии и Канады, размер кредита от ЕС может быть меньше 35 млрд евро, поскольку общая сумма кредита ограничена доходами от росактивов, а это 50 млрд долларов. Условия получения этих кредитных средств пока не определены - соглашения будут подписываться с каждым кредитором отдельно.

Кроме того, запущена в действие программа Ukraine Facility общей суммой поддержки в 50 млрд евро до 2027 года. США еще в апреле приняли закон о поддержке Украины на 61 млрд долларов.

Пока обещаний много, но какие из них и в каком объеме будут выполнены, прогнозировать сложно. "Риски получения внешнего финансирования не в полном объеме есть, но они все же меньше, чем в прошлом году (тогда задержка финансирования была связана с отсутствием утвержденного бюджета США – ред.). История с кредитом в 50 млрд долларов за счет прибыли с замороженных активов банка РФ движется к своему логическому завершению", – отметил Гетманцев.

При этом он не исключает, что увеличение финансирования от МВФ в 2025 году нужно было не столько для подстраховки Украины, сколько для дополнительной мотивации других партнеров увеличивать поддержку воюющей страны.

Если денег будет не хватать –​​​​​​​ придется повышать НДС

Партнеры Украины, в свою очередь, ведут себя аккуратно, внимательно следя за действиями друг друга. Ни ЕС, ни США не намерены брать на себя завышенные обязательства – все хотят участвовать в помощи Украине пропорционально. Вероятно, поэтому решения о кредитовании Украины Брюссель и Вашингтон приняли практически одновременно.

Но если Украине оказывается финансовая поддержка, то партнеры-кредиторы хотят, чтобы страна и сама искала внутренние резервы для финансирования бюджета. Это четко прослеживается в последней редакции меморандума МВФ. "Чтобы гарантировать исполнение бюджета, мы будем реагировать на дефицит доходов или новые требования к расходам увеличением налогов. Мы рассматриваем повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов на данном этапе", – констатирует украинская сторона в документе.

РБК-Украина уже писало, что повышение НДС на 2 п.п. - до 22% активно обсуждалось в ходе пересмотре програмы МВФ. Однако пока этого удалось избежать. Но Украина пообещала Фонду, что ставка НДС будет поднята, если в следующем году развитие ситуации пойдет не по базовому сценарию.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук не исключает, что требование поднять НДС может возникнуть и раньше.

"Пока повышение НДС – это не базовый сценарий. Но если смотреть реалистично, то МВФ может настаивать на повышении НДС в любом случае, чтобы потом не нужно было этого делать в авральном режиме и задним числом, как было с военным сбором", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, в случае негативного сценария может потребоваться повторное введение "некоторых мер валютного контроля", которые применялись ранее во время войны, говорится в меморандуме.

Источники издания, знакомые с переговорным процессом, говорят, что речь не идет о введении фиксированного курса гривны. По мнению Ваврищука, скорее всего имеются ввиду ограничения на покупку валюты и вывод капитала за границу, как для юридических, так и для физических лиц.

"Я думаю, что именно такие меры могут быть введены для снижения давления на валютный рынок в случае, если будет меньше внешней помощи, чем закладывается в базовый сценарий. Если будут "таять" резервы, то выпускать валюту из страны так, как сейчас, не получится", – сказал он в комментарии изданию.

Пока это прогноз на следующий год. А до конца текущего Украина ожидает от партнеров еще больше двух миллиардов долларов, в том числе очередной транш МВФ на 1,1 млрд долларов в декабре. В общей сложности из необходимых на 2024 год 38 млрд долларов, по данным Министерства финансов на середину октября, получено уже 35,7 млрд.