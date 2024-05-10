Торги за миллиарды. Под какие условия США хотят кредитовать Украину

Украина и США согласовывают список условий и реформ, от выполнения которых зависит кредит на 7,8 млрд долларов. Чего касаются эти реформы и когда ждать финала переговоров, выяснял спецкор РБК-Украина Юрий Дощатов.

При подготовке материала были использованы: закон США о финансировании Украины, комментарии посла США в Украине и источников РБК-Украина, знакомых с переговорным процессом, комментарии экспертов.

Содержание

Закон США о финансировании Украины почти на 61 млрд долларов, который был принят в апреле, уже фактически заработал. Деньги на милитарные нужды, которые составляют большую часть финпомощи, уже начали использовать для поставок оружия. В конце апреля Украина получила ракеты RIM-7 и AIM-9M, Stinger для ПЗРК и ЗРК Avanger, дополнительные боеприпасы к HIMARS, артиллеристские боеприпасы.

Поставки продолжатся и в ближайшие месяцы. В результате, по оценке аналитиков в правительстве США, Украина сможет стабилизировать ситуацию на фронте при помощи нового вооружения в лучшем случае летом, а в худшем - до конца года.

Что же касается поддержки госбюджета, а для этого в пакете помощи предусмотрены 7,8 млрд долларов, то в ближайшее время их выделять не будут. Фактически эти средства планируется предоставлять в виде кредита. Правда, потом этот кредит может перейти в категорию гранта – принятый закон допускает списание половины суммы после 15 ноября 2024 года и всей суммы – с 1 января 2026 года. Но до этих пор финансирование будет идти на кредитных условиях, которые пока не согласованы.

Когда планируют оформить кредит на 7,8 млрд долларов

Закон о финансировании Украины был подписан президентом США Джо Байденом 24 апреля. Согласно документу, в течение 45 дней госсекретарь и руководство Минобороны США предоставят конгрессу Стратегию поддержки Украины. А в течение 60 дней правительство Украины и президент США должны будут заключить соглашение о возвращении Киевом кредитных средств.

То есть к концу июня все процедуры для начала кредитного финансирования должны быть завершены. К этому сроку условия кредита, соответственно, должны быть согласованы. Правда, пока окончательно неизвестно, в каком документе они будут изложены. "Как это будет реализовано, пока не ясно", - сказал РБК-Украины один из собеседников, знакомый с процессом переговоров со США.

Какие реформы нужно провести для получения денег

Предложения реформ, которые и должны будут войти в условия кредитования, США уже передали украинской стороне. Детали не разглашаются, но, по словам собеседников издания, перечень реформ перекликается со списком, переданным Украине еще в сентябре прошлого года.

Тогда в США отмечали, что такие реформы нужно провести для продолжения финансовой помощи. Часть из них уже реализована в рамках сотрудничества с МВФ, ЕС и теми же США. Но большая часть осталась не реализованной.

Как удалось узнать РБК-Украина, в частности в новых предложениях от США речь идет о реформах в Счетной палате, которая занимается аудитом использования государственных средств. По мнению США, СП должна быть политически максимально независимым органом, в том числе в вопросе контроля за использованием западной помощи.

Предложения от США также содержат реформы в таможенной сфере, предусматривают усиление НАБУ в части полномочий по "прослушке", а также ряд изменений в работе БЭБ и АРМА. Затрагивается и вопрос действия "Правок Лозового", которые предполагают освобождение от уголовной ответственности за коррупционные деяния после истечения срока досудебного расследования.

Несколько источников РБК-Украина подтвердили, что реформы касаются в том числе, именно этих направлений. “Это предварительные условия, которые США выдвигают нам для получения траншей”, - сказал один из собеседников, знакомый с содержанием переданного документа.

Пока весь перечень условий не разглашается ни со стороны Украины, со стороны США. “Насчет условий. Мы знаем, что есть некоторые условия для использования этих средств. Пока я не могу говорить конкретно об этом. Но я могу сказать, что у нашего Конгресса есть большой интерес убедиться, что, оказывая эту помощь, мы действуем в соответствии с усилиями Украины также делать шаги, трансформирующие страну. Для нас это рациональное объяснение того, почему это в интересах США, кроме вашей борьбы за свободу”, - сказала изданию посол США в Украине Бриджит Бринк.

Кредитные условия - это стандартная практика

Условия под выделение кредитных средств - абсолютно стандартная практика. Сейчас Украина получает все кредиты под выполнение определенных условий - и по линии МВФ, и по линии ЕС. К примеру, программа Ukraine Facility на 50 млрд евро до 2027 года предусматривает почти 140 условий, причем их невыполнение может снизить размер выделяемых траншей.

США и раньше выставляли условия, причем не только по кредитам, но и по грантовой помощи. Правда, они были неформальные, хотя и обязательные. Летом прошлого года таким категорическим условием для продолжения ежемесячной поддержки бюджета было усиление институциональной независимости САП. В 2016 году продолжение финансирования от США зависело от изменений в руководстве Генпрокуратуры.

Так что сейчас удивляться условиям под кредитное финансирование от США не стоит, даже если это не стандартные финансовые условия, такие как срок, проценты, возможность списания долга, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Ранее США условий под финансирование не формировали, по крайней мере публично. Но, видимо, были какие-то общие условия/ожидания, например, что Украина будет бороться с коррупцией, проводить определенные реформы (например, под обязательства перед МВФ или ЕС). Вероятно, такие ожидания есть и сейчас”, - отметил Паращий.

Сейчас предложения по реформам согласовываются сторонами. “Пока нет конкретной финальной версии. Идет процесс переговоров”, - сказал изданию один из украинских чиновников, участвующий в этих переговорах. По неофициальной информации, некоторые предложения, в частности, касаемо Счетной палаты, не в полной мере принимаются украинской стороной.

Кроме того, крайне непросто идет согласование условий по НАБУ. Однако, как заверили издание несколько информированных собеседников, вопрос усиления антикоррупционных органов не снят с повестки переговоров.

По их информации, окончательную версию перечня реформ, необходимых для получения бюджетного финансирования от США, планируется согласовать максимум до середины июня. "Чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет для всех. Но денег в бюджет от США до июня не будет точно", – сказал один из источников во власти.