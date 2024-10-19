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МВФ увеличил финансирование Украины в 2025 году почти на 880 млн долларов

Суббота 19 октября 2024 05:39
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МВФ увеличил финансирование Украины в 2025 году почти на 880 млн долларов Фото: в 2025 году будет четыре транша Украине от МВФ (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Международный валютный фонд увеличил сумму кредитных средств для выделения Украине в 2025 году почти на 880 млн долларов.

Как передает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

Согласно документу, ранее МВФ планировал в 2025 году выделить Украине 1,835 млрд долларов двумя траншами по 917,5 млн долларов (по текущему курсу USD к SDR) – в марте и августе.

Сейчас планируется выделить 2,712 млрд долларов четырьмя траншами: в марте 917,5 млн долларов, июне – 809,6 млн, августе – 539,8 млн, и декабре – 445,3 млн долларов.

МВФ увеличил финансирование Украины в 2025 году почти на 880 млн долларов

Увеличение размера кредитования в 2025 году произойдет за счет кредитных средств, которые ранее планировалось выделить в 2026-2027 годах.

Ранее в марте и августе 2026 года и в марте 2027 года для Украины планировались транши по 1,3 млрд долларов. Сейчас их размер снижен до 941,3 млн, 1,007 млрд и 1,069 млрд долларов соответственно.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Это в свою очередь, по его словам, позволит нашей стране в скором времени получить новый транш объемом более млрд долларов.

Он уточнил, что новый транш в объеме около 1,1 млрд долларов будет направлен на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

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