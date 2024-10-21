Война может продлиться еще два года: МВФ обновил негативный сценарий для Украины

Эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай случае более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ .

"Поскольку шок, как предполагается, начнется в четвертом квартале 2024 года, негативный сценарий по-прежнему предполагает более длительную и интенсивную войну по сравнению с текущим базовым сценарием (предполагается, что война стихнет к середине 2026 года по сравнению с последним кварталом 2025 года в базовом сценарии)", - говорится в меморандуме.

Пересмотренный негативный сценарий предусматривает:

В 2024 году ВВП вырастет на 1%, поскольку шоки приведут к снижению частного потребления, инвестиций и чистого экспорта, причем последний вызовет дефицит текущего счета, превышающий 10% ВВП. Инфляция вырастет до 12%.

В 2025 году, при продолжающейся высокой интенсивности войны на протяжении всего периода, реальный ВВП сократится на 2,5% на фоне слабых инвестиций, потребления и экспорта. Такие шоки от поставок на фоне все еще высокоприоритетного импорта приведут к ухудшению текущего счета без учета грантов, а инфляция замедлится, но останется на низком двузначном уровне. Как и прежде, предполагается дополнительное донорское финансирование относительно базового сценария.

В 2026 году не ожидается никакого роста, поскольку в этом году все еще будут активные боевые действия, а любой отскок будет сдерживаться более слабыми тенденциями в области народонаселения. Инфляция замедлится, но все равно будет высокой, в то время как дефицит текущего счета останется широким.

Реальный рост ВВП в 2027 году и далее в целом не изменится, поскольку более сильный отскок с более низкой базы компенсирует более слабые фундаментальные показатели; инфляция также сходится к предыдущим предположениям. Однако есть затяжные эффекты для внешнего сектора.

Дисбалансы на валютном рынке снова проявятся и, как ожидается, сохранятся дольше, учитывая худшие показатели экспорта.

Обновленный совокупный дефицит финансирования в сценарии спада оценивается в 187,1 млрд долларов, что на 35,7 млрд долларов выше базового прогноза на 2023-2027 годы (151,4 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

"Риски как базового, так и негативного сценариев остаются исключительно высокими. Несмотря на пересмотренные предположения, война может продлиться еще дольше или обостриться, что подразумевает более серьезные препятствия для экономических показателей или программных целей", - говорится в меморандуме.