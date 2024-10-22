Британия предоставит Украине более 2,9 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,93 млрд долларов). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

Кроме того, средства идут в дополнение к существующей ежегодной военной помощи от Британии Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов.

На сайте правительства подчеркнули, что новые 2,26 млрд фунтов стерлингов - это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках которой 50 млрд долларов от стран G7 будут предоставлены Украине для ее военных, бюджетных и восстановительных нужд. В правительстве еще раз подчеркнули, что кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов.

Отметим, что Британия стала первой, кто из стран G7 запускает такой механизм.