Военный сбор в Украине повышают: кто и сколько должен будет платить по новому закону

Закон о повышении налогов в ближайшие дни будет подписан президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу. Военный сбор вырастет с 1,5% до 5%.

Об том, как повышение военного сбора скажется на зарплатах, в материале РБК-Украина .

Военный сбор в Украине взимается со всех доходов граждан. В первую очередь, это касается зарплаты, которая составляет порядка 60% в доходах граждан (последние данные Госстат публиковал еще до войны).

Закон будет применяться задним числом и повышает военный сбор уже с зарплаты за октябрь.

Сейчас ставка налога с граждан состоит из двух частей: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18% и военный сбор - 1,5%, в сумме 19,5%. По новому закону ставка вырастет до 23%, поскольку военный сбор повысят до 5%.

К примеру, сейчас средняя зарплата составляет порядка 20 тысяч гривен до вычета налогов. С нее берется 18% НДФЛ - 3600 гривен и 1,5% военного сбора - 300 гривен. В сумме - 3900 гривен.

Уже с зарплаты в октябре возьмут 3600 гривен и 1000 гривен (5%) военного сбора. В итоге налог вырастет на 700 гривен до 4700 гривен.

Кто компенсирует повышение налогов

Повышение налогов затронет в первую очередь бюджетников, которым автоматически снимут деньги с зарплаты.

Возникнут трудности и у сотрудников компаний, которые платят "белую зарплату". По данным опроса среди компаний Европейской бизнес-ассоциации, 55% участников отметили, что не смогут компенсировать разницу своим работникам. Соответственно это приведет к снижению реального дохода людей.

Готовы компенсировать снижение реального дохода работников 14%, а частично – 13%. И 6% готовы полностью компенсировать.

Когда вступает в силу закон и кого он касается

Согласно закону, "доходы плательщиков военного сбора, начисленные по результатам налоговых периодов до вступления в силу этого закона, облагаются налогом по ставке военного сбора, действовавшей до вступления в силу данного закона, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления)".

В то же время Рада определила, что остается ставка 1,5% с военных и сотрудников силовых ведомств. Это касается военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта.

Кроме того, военный сбор не берется с пенсий (порядка четверти доходов граждан) и социальных выплат.