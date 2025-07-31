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Рада увеличила расходы на оборону на 412 млрд гривен

Украина, Четверг 31 июля 2025 13:51
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Рада увеличила расходы на оборону на 412 млрд гривен Фото: Расходы на оборону увеличили на 412 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента на канале "Рада" на Youtube.

Проект №13573 в целом поддержали 332 депутата.

Проект был подан сегодня руководством Рады на замену аналогичному проекту №13439-3, ранее принятому в первом чтении.

Из него убрали дополнительные расходы на прокуратуру и изъятие 8 млрд гривен из бюджета Киева.

Расходы на оборону

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.

Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд гривен, в том числе для:

  • Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 310,8 млрд гривен;
  • системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) - 84,1 млрд гривен;
  • Службы безопасности - 1,6 млрд гривен;
  • Главного управления разведки Минобороны - 4,5 млрд гривен;
  • Администрации Госспецсвязи - 64,5 млн гривен;
  • Управления государственной охраны - 505 млн гривен.

Источники средств

Для покрытия дополнительных расходов предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд гривен и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен: за счет увеличения внутренних заимствований на 184,9 млрд гривен с одновременным уменьшением объема платежей по погашению долга на 65,1 млрд гривен.

В законе есть норма о новом распределении НДФЛ с 1 августа 2025 года:

  • 60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения)
  • 30% - Госспецсвязи на дроны,
  • 10% - на нужды бригад.

Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, а также рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности:

  • налог и сбор на доходы физических лиц на 56,0 млрд гривен, в том числе в общий фонд - 46,0 млрд гривен и специальный фонд - 10,0 млрд гривен (за счет роста фактической среднемесячной заработной платы наемных работников и увеличения расходов государственного бюджета на денежное обеспечение военнослужащих);
  • налог на прибыль предприятий на 23,8 млрд гривен (за счет больших прибылей предприятий и поступлений налога по результатам декларирования налога за IV квартал 2024 года, 2024 год в целом и I квартал 2025 года);
  • акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий на 8,8 млрд гривен (за счет роста объемов импорта сигарет в текущем году);
  • часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений) и дивиденды, изымаемые в государственный бюджет в соответствии с законом, на 15,0 млрд гривен (учет финансовых результатов предприятий за 2024 год);
  • средства, перечисляемые Национальным банком Украины, на 20,3 млрд гривен;
  • другие поступления на 23,6 млрд гривен (из них за счет роста поступлений административных штрафов и других санкций на 3,9 млрд гривен; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций на 4,1 млрд гривен, других поступлений на 15,6 млрд гривен, из них 7,9 млрд гривен - средства, перечисленные в соответствии с законодательством Фондом гарантирования вкладов физических лиц в государственный бюджет как сумма кредиторских требований к неплатежеспособным банкам и избыточный капитал).

Напомним, Минфин уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны и повышенных расходов. Планируется, что расходы будут на уровне этого года.

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