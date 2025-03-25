США предложили Украине новое соглашение о недрах, вопроса АЭС там нет, - Зеленский
Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое большое соглашение по редкоземельным металлам. Вопроса атомных электростанций в нем нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
"Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", - сказал Зеленский.
По словам президента, деталей соглашения у него еще нет.
"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", - отметил он.
В то же время Зеленский уточнил, что вопроса атомных электростанций в соглашении нет.
Соглашение о редкоземельных металлах
Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
Финальная версия документа предусматривала создание инвестиционного фонда, куда Украина будет направлять средства, полученные от продажи своих редкоземельных металлов, газа и нефти.
Страны должны были заключить соглашение в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Но встреча пошла не по плану - два лидера поссорились в Овальном кабинете.
Из-за ссоры США отменили подписание соглашения с Украиной. При этом Трамп продолжал выражать заинтересованность в сделке.
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