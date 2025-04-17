Трамп: Украина и США могут подписать сделку о недрах 24 апреля

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание сделки о минералах с Украиной пройдет уже на следующей неделе. Предварительная дата - 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.

По словам Трампа, он считает, что Украина собирается выполнить условия сделки. И по ней "уже есть договоренности".

"У нас есть соглашение по минералам, которое, я считаю, будет подписано в четверг, Скотт (Трамп обратился к министру финансов США Скотту Бессенту - ред.), в следующий четверг", - отметил американский лидер.

Сделка о недрах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина и США могут уже сегодня подписать меморандум о намерениях в рамках сделки о полезных ископаемых. Но над самим соглашением еще работают юристы.

По словам Зеленского, переговоры по сделке между Украиной и США продолжались в онлайн-формате сегодня.

При этом глава государства не называл никаких примерных сроков подписания полного соглашения.

На прошлой неделе украинская делегация ездила в Вашингтон для обсуждения сделке о недрах. По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, стороны смогли добиться значительного прогресса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.