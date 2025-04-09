Срочное задание: Украина заплатит консультантам за подготовку сделки о ресурсах с США

Киев готовится к подписанию соглашения с США об использовании природных ресурсов Украины. Соглашение будут готовить специалисты по государственному долгу и юристы ведущих международных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 8 апреля 2025 г. № 400 .

Правительство поручило Министерству экономики и Министерству юстиции безотлагательно обеспечить до 15 апреля 2025 года привлечение консультантов, имеющих опыт предоставления Кабинету министров консультативных услуг по управлению государственным долгом и государственных внешних заимствований.

Кроме того, к подготовке к подготовке переговорных позиций Украины по заключению Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления будут привлечены консультанты ведущих международных юридических компаний.

Кабинет министров решил выделить 113 млн гривен (2,8 млн долларов) из резервного фонда государственного бюджета на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения.

Из них выделено:

Министерству экономики - 59 млн гривен;

Министерству юстиции - 54,005 млн гривен.

Это сделано с целью защиты национальных интересов Украины с учетом специфики законодательства США и Украины при подготовке согласованной позиции Украины по процессу переговоров.

Соглашение с США

Напомним, по данным Bloomberg украинские чиновники 11-12 апреля посетят США для переговоров по новому соглашению о природных ресурсах Украины. По данным агентства, Киев уже назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.

Напомним, Вашингтон в марте передал Киеву новый проект соглашения о природных ресурсах Украины.

Дональд Трамп и официальные лица США рассматривают соглашение как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России. Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг. Киев стремится к большим инвестициям США в рамках соглашения о распределении прибыли.