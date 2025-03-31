Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземах, - источники
Украина и Соединенные Штаты Америки провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземельных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
"Это была такая техническая встреча онлайн (между Украиной и США, относительно соглашения об ископаемых, - ред.), там были заместители, юристы, некоторые наши чиновники. То фактически начали (обсуждение соглашения, - ред.), сейчас наработают наше первое видение, потом дальше будут говорить с американцами", - сообщил информированный источник РБК-Украина.
Соглашение о редкоземах
Украина и Штаты в феврале этого года должны были подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам. Однако этого не произошло из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась 28 марта.
Позже стало известно, что Вашингтон уже передал Киеву новый проект соглашения о недрах.
Однако президент Зеленский рассказал, что соглашение, которое было передано, уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.
Как рассказал глава минфина США Скотт Бессент, США подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и что это соглашение может быть заключено на следующей неделе.
Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.
Издание Bloomberg писало, что Штаты передали пересмотренное соглашение украинским представителям в минувшие выходные. По данным СМИ, Украина, вероятно, ответит на документ США своими собственными поправками на этой неделе.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам.
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