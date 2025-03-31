Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземах, - источники

Украина и Соединенные Штаты Америки провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземельных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

"Это была такая техническая встреча онлайн (между Украиной и США, относительно соглашения об ископаемых, - ред.), там были заместители, юристы, некоторые наши чиновники. То фактически начали (обсуждение соглашения, - ред.), сейчас наработают наше первое видение, потом дальше будут говорить с американцами", - сообщил информированный источник РБК-Украина.

Соглашение о редкоземах

Украина и Штаты в феврале этого года должны были подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам. Однако этого не произошло из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась 28 марта.

Позже стало известно, что Вашингтон уже передал Киеву новый проект соглашения о недрах.

Однако президент Зеленский рассказал, что соглашение, которое было передано, уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.

Как рассказал глава минфина США Скотт Бессент, США подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и что это соглашение может быть заключено на следующей неделе.

Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.