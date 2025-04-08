Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о недрах, - Сибига
Украина уже выработала свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии "Укринформу".
"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - сказал Сибига.
Он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.
"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", - подчеркнул министр.
Сибига также подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.
По его словам, в состав делегации, которая поедет в Вашингтон, будет включен представитель МИД Украины.
Соглашение Украины и США
Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
Недавно стало известно, что США передали Украине новый проект соглашения.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.
Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.
Недавно стало известно, что Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали переговоров.
Также Зеленский сообщил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами по соглашению о редкоземельных металлах.
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