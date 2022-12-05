Задержка превышает два часа. УЗ уточнила данные по поездам в пути

"Укрзализныця" объявила о задержке поездов из-за обесточивания некоторых участков железной дороги в результате ракетных обстрелов сегодня, 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Укрзализныци".

"Пассажиров рейса №711/712 Киев - Краматорск, ожидающих этот поезд в Полтаве и Миргороде, "Укрзализныця" пересадит в поезд №723 Харьков - Киев, чтобы обеспечить прибытие в столицу до начала действия комендантского часа", - говорится в сообщении.

Как отмечает УЗ, по состоянию на 19:00 с задержками следуют несколько рейсов:

РБК-Украина сегодня предупреждала о задержке поездов "Укрзализныци" из-за обесточивания некоторых участков.

Кроме того, "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице. Этот маршрут соединит удобный закарпатский хаб с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

Недавно РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря поезд Киев - Херсон будет курсировать по обновленному удобному графику.

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