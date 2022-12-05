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Задержка превышает два часа. УЗ уточнила данные по поездам в пути

Фото: УЗ предупредила о задержке поездов на некоторых маршрутах из-за обесточивания (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

"Укрзализныця" объявила о задержке поездов из-за обесточивания некоторых участков железной дороги в результате ракетных обстрелов сегодня, 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает УЗ, по состоянию на 19:00 с задержками следуют несколько рейсов:

  • №25/26 Одесса - Рахов (+1 ч 50 мин);
  • №35/36 Одесса - Перемышль (+2 ч 07 мин);
  • №87/88 Ковель - Запорожье (+26 мин);
  • №235/236 Одесса - Черновцы (+1 ч 50 мин);
  • №32519/32520 Киев - Вена (+37 мин);
  • №711/712 Киев - Краматорск (+2 ч 41 мин);
  • №749/750 Киев - Ужгород (+37 мин).

"Пассажиров рейса №711/712 Киев - Краматорск, ожидающих этот поезд в Полтаве и Миргороде, "Укрзализныця" пересадит в поезд №723 Харьков - Киев, чтобы обеспечить прибытие в столицу до начала действия комендантского часа", - говорится в сообщении.

РБК-Украина сегодня предупреждала о задержке поездов "Укрзализныци" из-за обесточивания некоторых участков.

Кроме того, "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице. Этот маршрут соединит удобный закарпатский хаб с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

Недавно РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря поезд Киев - Херсон будет курсировать по обновленному удобному графику.

Кроме того, мы писали, что делать, если из-за проблем со светом опоздал на поезд.

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Укрзализныця